488 Überstunden nicht bezahlt: Pflegekraft klagt gegen Diakonieverein

Plus Der Diakonieverein Krumbach und eine ehemalige Angestellte streiten um die Höhe von Überstunden. Sie wurden nicht bewilligt, sagt der Arbeitgeber. Wer zahlt am Ende?

Spätestens mit einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts im September dieses Jahres steht fest: Un­ter­neh­men müs­sen die Ar­beits­zeit ihrer Be­schäf­tig­ten sys­te­ma­tisch er­fas­sen. Dass man mit einer reinen Erfassung der Stunden nicht automatisch auf der sicheren Seite ist, zeigt ein Fall aus Krumbach. 488 Überstunden will eine mittlerweile ehemalige Angestellte aus dem Landkreis Günzburg bei ihrem damaligen Arbeitgeber, dem Diakonieverein Krumbach, geltend machen. Mit Zuschlägen ergab sich ein Gesamtbetrag von 12.832,86 Euro, den sie jetzt fordert.