51-Jähriger betrunken am Steuer

Ein Pkw-Fahrer wird von der Polizei in der Krumbacher Bahnhofstraße kontrolliert. Ein Alkoholtest bestätigt einen hohen Promillewert.

Ein 51-Jähriger wurde am Sonntag gegen 4 Uhr in der Bahnhofstraße in Krumbach einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle zeigte der Fahrzeugführer laut Bericht der Polizei typische Anzeichen für eine Alkoholisierung. Aufgrund "verwaschener Aussprache" sowie seines unsicheren Gangs folgte ein freiwilliger Atemalkoholtest. Dieser ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Den 51-jährigen Fahrzeugführer erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)