53-Jähriger demoliert mit seinem Wagen einen Container in Krumbach

Der Mann entfernt sich unerlaubt vom Unfallort. Doch der Vorfall wurde beobachtet. Was den Mann nun erwartet.

Unfall mit einer Schadenshöhe von rund 2000 Euro: Dies meldet die Polizei in ihrem jüngsten Bericht. Am Samstagnachmittag befand sich ein 53-Jähriger mit seinem Pkw bei einer Tankstelle in Krumbach. Beim Wegfahren fuhr er vor-, anstatt rückwärts und touchierte dabei einen Container, der laut Polizei "ziemlich deformiert" wurde. Anschließend entfernte sich der 53-Jährige von der Tankstelle. Da der Vorfall beobachtet wurde, konnte dieser jedoch umgehend ermittelt werden. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. (AZ)