60 Jahre Stadtbad Krumbach: Ausstellung zeigt ein Stück Zeitgeschichte

Der Heimatverein Krumbach hat zum runden Geburtstag des Stadtbades eine Fotoausstellung zusammengestellt. Wo man sie besichtigen kann.

Zeitgeschichte: Vor 60 Jahren, Anfang August 1962, wird das neue Krumbacher Freibad eröffnet. Zum "Jubiläum" widmet der Heimatverein Krumbach dem besonderen lokalen Ereignis eine Ausstellung in der Sparkasse am Marktplatz und lässt in einer kleinen Bilderschau Bad-Baugeschichte und Schwimmbad-Eröffnungsfeier Revue passieren.

Das Krumbacher Freibad wurde am 5. August 1962 eröffnet

Es ist der 5. August 1962: Das neue Krumbacher Freibad wird offiziell eröffnet. Das Ende des großen Krieges ist gerade einmal 17 Jahre her. Der Bau des Stadtbades krönt gewissermaßen die Entwicklung der Stadt in der Nachkriegszeit, die als "Wirtschaftswunder" in den Geschichtsbüchern umschrieben wird. Langsam sollte die Not der Stunde Null, mit Ankunft Tausender Heimatvertriebener, Wohnungsnot und Perspektivlosigkeit neuem Wohlstand, neuem Selbstbewusstsein, neuem Lebensgefühl weichen. Die Kleinstadt Krumbach gönnt sich, der Aufbruchstimmung zu Fortschritt folgend, jetzt etwas Besonderes: Der Stadtrat beschließt im September 1960 den Bau eines neuen Freibades. Mit Vehemenz wird das Vorhaben vorangetrieben. Im Februar 1961 beginnen die Bauarbeiten an der Raunauer Straße, das Schwimmbad (mit Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken inmitten einer weitläufigen "Badelandschaft" kann bereits am 30. Juni 1962 für die Benutzung freigegeben werden.

Krumbach investiert einen hohen Betrag in die neue Anlage. Die Gesamtkosten liegen bei rund 800.000 Mark. Bemerkenswert: Exakt 191.925,90 Mark werden durch Spenden aus der Bevölkerung finanziert. Zum Sammeln war ein Förderverein eingerichtet worden. Bürgermeister Franz Aletsee bringt es in seiner Festrede am sonnigen Eröffnungstag auf den Punkt: "Dieses Bad gibt jedem, ob arm oder reich, ob klein oder groß, die gleiche Freude und Erholung." Bürgermeister-Vize Karl Kling und Stadtrat Ludwig Faist hechten unter Beifall der Gäste vom Ein-Meter-Brett und Drei-Meter-Brett ins Wasser. Das Rahmenprogramm wird durch die Wasserwacht gestaltet.