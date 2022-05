61-jähriger Autofahrer mit 2,5 Promille auf B16 in Krumbach unterwegs

Der Aktionstag "Fahrtüchtigkeit im Blick" war in Krumbach, wenn man so sagen mag, "erfolgreich". An der B16 sind der Polizei mehrere Verkehrsteilnehmer aufgefallen.

Das Verkehrssicherheitsprogramm 2030 "Bayern mobil - sicher ans Ziel" hat am bundesweiten Aktionstag am Donnerstag die Fahrtüchtigkeit der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer in den Mittelpunkt gestellt. Auch die Polizeiinspektion Krumbach beteiligte sich an der Kontrollaktion, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

Mit einem Geschwindigkeitstrichter, der von der Straßenmeisterei Krumbach extra für diesen Zweck an der B16 eingerichtet worden war, erfolgte die Reduzierung der Geschwindigkeit an der Kontrollstelle direkt an der Bundesstraße auf 30 Kilometer pro Stunde. Hierdurch sollte eine Gefahr für die kontrollierenden zehn Beamten als auch für den rückfließenden Verkehr aus der Kontrollstelle ausgeschlossen werden, wie die Inspektion erklärt. Das Ergebnis der Kontrollaktion zeigte, dass es gilt, die Verkehrstüchtigkeit von Personen und Fahrzeugen zu verbessern.

Mit knapp 2,5 Promille auf der B16 unterwegs

Der gravierendste Verstoß zeigte sich bei der Kontrolle eines 61-jährigen Autofahrers gegen 17.20 Uhr. Dessen Atemalkoholtest ergab laut Angaben der Polizei einen Wert von knapp 2,5 Promille. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen erfolgten daraufhin die Sicherstellung des Führerscheins und die Durchführung einer Blutentnahme.

Eine weitere Blutentnahme führten Beamte bei dem 27-jährigen Fahrer eines Kleintransporters bereits gegen 16.15 Uhr durch. Der Mann zeigte drogentypische Ausfallerscheinungen, die ein durchgeführter Schnelltest bestätigte.

Polizei untersagt Lastwagen die Weiterfahrt

Einem Lkw untersagten die kontrollierenden Polizeibeamten die Weiterfahrt, da ein Reifen vollständig abgenutzt war und die Karkasse bereits zum Vorschein kam. Als ein Mitarbeiter der betroffenen Firma dazukam und den Reifen austauschte, durfte die Fahrt fortgesetzt werden. Einen weiteren Reifenwechsel vor Ort musste ein Traktorfahrer an seinem Anhänger vornehmen, da an einem Reifen schon das Gewebe zum Vorschein kam. Weiter berichtet die Polizei Krumbach von zwei Autofahrern, die demnächst mit einem Bußgeldbescheid rechnen müssen, da sie an ihren Fahrzeugen Veränderungen im Bereich der Reifen und des Fahrwerks vorgenommen hatten, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Zwei Lkw-Fahrer, die ihre vorgeschriebenen Lenkzeitunterbrechungen nicht eingehalten hatten, erwarten eine Geldstrafe.

Das Ziel der Polizei ist, so teilen die Beamten mit, durch solche Verkehrskontrollen schwere Unfälle präventiv zu verhindern. Die Schwerpunktkontrollen werden noch im gesamten Monat Mai fortgeführt. (AZ)