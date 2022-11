70-Jährige sollte fast 3000 Euro an Betrüger überweisen

Viel Geld wollte ein Unbekannter von einer Dame haben, der sich als ihre Tochter ausgab. Die Frau aus dem Raum Krumbach erkannte den Betrug schließlich.

Am Donnerstagabend hat ein Unbekannter in mehreren WhatsApp-Nachrichten eine 70-Jährige aus dem Raum Krumbach dazu aufgefordert, 2890 Euro zu überweisen. Der Betrüger gab sich als die Tochter der Dame aus. Die Frau erkannte den Betrugsversuch laut Polizei nach längerer Zeit und meldete sich schließlich am Freitagvormittag bei der Krumbacher Polizeiinspektion. In den vergangenen Tagen war bereits ein 53-Jähriger aus der Region auf die Betrugsmasche reingefallen. (AZ)

