13:53 Uhr

7000 Euro Blechschaden nach Verkehrsunfall in Krumbach

Bei einem Unfall am Montagmorgen in Krumbach sind zwei Menschen verletzt worden.

Bei einem Unfall frühmorgens am Montag in Krumbach waren zwei Pkw beteiligt. Was genau passiert ist.

Am Montag ist es um 5 Uhr morgens in der Raunauer Straße in Krumbach zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 31-jähriger Autofahrer mit seinem Pkw von einem Parkplatz in die Raunauer Straße einfahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden Autos und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei dem Unfall wurde laut Polizei niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 7000 Euro. Den 31-jährigen Fahrer verwarnten die Beamten der Polizei Krumbach. (AZ)

