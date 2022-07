7000 Euro Schaden bei Autounfall in Krumbach

Weil eine 81-jährige Frau die Vorfahrt eines anderen Autos missachtet hat, kam es in Krumbach zu einem schweren Zusammenstoß.

Am Donnerstagvormittag hat eine 81-Jährige Dame einen Autounfall verursacht, als sie in Krumbach von der Mindelheimer Straße nach links in die Südstraße einbiegen wollte. Trotz der Stopp-Stelle missachtete sie die Vorfahrt des Autos, das von links kam. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von ungefähr 7000 Euro, die Beteiligten blieben unverletzt. (AZ)