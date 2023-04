73-Jährige wird bei Zusammenstoß in Krumbach verletzt

Eine Autofahrerin hat einen Sattelzug, der von links kam, übersehen. An der Einmündung zur Raunauer Straße kommt es zum Unfall.

Am Mittwoch hat sich gegen 16.30 Uhr in der Raunauer Straße ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person ereignet. Die 73-jährige Unfallverursacherin befuhr mit ihrem Pkw die Kneippstraße in Fahrtrichtung West. An der Einmündung zur Raunauer Straße wollte sie laut Polizeibericht nach links abbiegen. Beim Abbiegevorgang übersah sie den bevorrechtigten Sattelzug eines 41-Jährigen. Aufgrund dessen kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 15.300 Euro. Die 73-Jährige wurde bei dem Unfall zudem leicht verletzt. (AZ)