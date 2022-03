78-Jährige fährt beim Ausparken in Krumbach in ein anderes Auto

Auf dem Parkplatz am Höllgehau in Krumbach ist eine Frau beim Versuch, rückwärts auszuparken, gegen ein anderes Auto gestoßen und hat es beschädigt.

Am Montagnachmittag hat eine Autofahrerin in Krumbach ein anderes Auto beschädigt, als sie ausparken wollte. Die 78-Jährige fuhr auf dem Parkplatz am Höllgehau rückwärts aus ihrer Parklücke und stieß dabei, laut Polizei mit geringer Geschwindigkeit, gegen ein anderes dort geparktes Auto.

2300 Euro Schaden bei Ausparkunfall in Krumbach

Der entstandene Schaden beträgt laut Polizeiinspektion Krumbach ungefähr 2300 Euro. Verletzt wurde bei dem Ausparkunfall aber niemand. (AZ)