79-Jähriger fährt Auto in Krumbach an, seine Flucht misslingt

Ein 79-Jähriger fährt in der Luitpoldstraße rückwärts gegen ein anderes Auto und will davonfahren. Das gelingt ihm nur, bis er an einer Ampel steht.

Am Montagmittag hat ein 79-Jähriger in der Luitpoldstraße das Auto eines 80-Jährigen angefahren und wollte anschließend davonfahren. Der Unfallverursacher fuhr rückwärts aus einer Einfahrt und übersah das Auto des anderen Mannes, der auf eine freie Parklücke wartete. Nachdem der 79-Jährige gegen das Auto stieß, fuhr er weiter. Der 80-Jährige fuhr ihm hinterher und gab Zeichen mit der Lichthupe. Der Unfallverursacher hielt aber nicht an, sodass der andere Mann ihn erst ansprechen konnte, als es einen Rückstau an einer Ampel auf der Bahnhofstraße gab. Den 79-Jährigen erwartet laut Polizei nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (AZ)

