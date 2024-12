Am Mittwoch gegen 11 Uhr hat in Krumbacher ein Autofahrer in der Mindelheimer Straße am Taxi-Stand beim Krankenhaus geparkt. Ein 83-Jähriger fuhr laut Polizeibericht links an dem geparkten Wagen vorbei und streifte ihn aufgrund der Enge. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4.500 Euro. (AZ)

