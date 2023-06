84-jährigem Mann werden 200 Euro aus Geldbörse in Krumbach gestohlen

Eine fiese Masche: Ein bislang Unbekannter bittet in Krumbach einen 84-jährigen Mann, eine Zwei-Euromünze zu wechseln. Er lenkt den Senior ab und stiehlt 200 Euro.

Eine bislang unbekannte männliche Person hat am Freitag gegen 11.45 Uhr im Bereich des Marktplatzes in Krumbach einen 84-jährigen Mann angesprochen und bat ihn, eine Zwei-Euromünze zu wechseln. Als dieser daraufhin laut Polizeibericht nach Wechselgeld in dem Münzfach seiner Geldbörse suchte, trat der Täter auffällig nah an den Mann und seine Geldbörse heran, sodass der 84-Jährige kurz abgelenkt war. Als der Täter sein Wechselgeld erhielt, entfernte sich dieser unauffällig zu Fuß.

Senior bemerkt Diebstahl erst zu Zuhause

Erst am Abend bemerkte der 84-Jährige, dass aus dem Scheinfach seiner Geldbörse insgesamt 200 Euro fehlten. Die Geldscheine hat der Täter wohl während des Wechselvorgangs beziehungsweise der Ablenkung unbemerkt aus der Geldbörse entwendet. Personen, die etwas Sachdienliches zu diesem Vorfall angeben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-0 zu melden. (AZ)