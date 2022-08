85-jährige Autofahrerin fährt Motorrad in Krumbach an

Ein Motorradfahrer will in Krumbach auf die Burgauer Straße einbiegen, wird von einer Autofahrerin gestreift und stürzt. Der Sachschaden ist hoch.

Eine 85-jährige Autofahrerin hat am Freitagabend an der Ecke der Hans-Lingl-Straße und der Burgauer Straße einen wartenden Motorradfahrer mit seiner Sozia angefahren, woraufhin der 29-Jährige stürzte. Der Motorradfahrer wollte von der Hans-Lingl-Straße nach rechts in die Burgauer Straße einbiegen und musste verkehrsbedingt warten. Die Autofahrerin hinter ihm übersah das Fahrzeug und streifte es. Das Motorrad fiel um, bei dem Sturz wurde aber niemand verletzt. Der Sachschaden beträgt laut Polizei ungefähr 6000 Euro an beiden Fahrzeugen. (AZ)