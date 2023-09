88-Jährige ignoriert Rauchmelder und weigert sich, Wohnung zu verlassen

Rauchmeldern können Leben Retten. Eine ältere Frau aus Krumbach ignoriert den schrillen Ton und will ihre leicht verqualmte Wohnung nicht verlassen.

Am Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr hat es in Krumbach einen Feuerwehreinsatz gegeben. Laut Polizeibericht hörten Nachbarn in der Markgrafenstraße einen ausgelösten Rauchwarnmelder. Eine 88-jährige Bewohnerin öffnete die Türe, hörte ihren Nachbarn offensichtlich nicht zu, ging zurück in die Wohnung und zog die Türe hinter sich zu. Es erfolgte über die Integrierte Leitstelle die Alarmierung der Rettungskräfte. Die Feuerwehr Krumbach verschaffte sich Zutritt zur Wohnung der Frau und fand diese, umgeben von leichten Rauchschwaden, im Flur ihrer Wohnung vor. Sie konnte nur widerwillig dazu bewegt werden, ihre Wohnung zu verlassen. Als Grund der Rauchentwicklung stellte sich angebranntes Essen heraus. Die 88-Jährige wurde zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Ein Sachschaden entstand nicht. (AZ)