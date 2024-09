Am Montagvormittag hat sich in Krumbach in der Michael-Faist-Straße ein Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, nahm ein 90-jähriger Autofahrer gegen 9.53 Uhr beim Herausfahren vom Parkplatz eines Verbrauchermarkts einer anderen Autofahrerin die Vorfahrt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 3.000 Euro. Verletzt wurde niemand. (AZ)

