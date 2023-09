Krumbach

06:00 Uhr

Ab 1. Januar gibt es eine Landkreis-Volkshochschule

Plus Die Volkshochschulen Günzburg und Krumbach fusionieren. Sie werden künftig als gemeinnützige Gesellschaft geführt. Warum dieser Schritt unumgänglich war.

Von Dieter Jehle

Die Volkshochschulen Günzburg und Krumbach werden zum 1. Januar 2024 fusionieren. Die „Landkreis-Volkshochschule“ wird künftig als gemeinnützige Gesellschaft geführt. Die bisher als eingetragener Verein eigenständig geführten Volkshochschulen werden im Laufe des nächsten Jahres sukzessive aufgelöst. Vor den Krumbacher Stadträten stellte jetzt VHS-Berater Karl-Heinz Eisfeld das neue Modell vor.

Die neue „Volkshochschule im Landkreis Günzburg GmbH“, wie sie dann offiziell heißen wird, hat ihren Sitz in Günzburg. Sie agiert mit einer gemeinsamen Geschäftsführung landkreisweit mit sogenannten Bildungszentren in Günzburg und Krumbach. Gründungsgesellschafter sollen die beiden Städte Günzburg und Krumbach wie auch der Landkreis Günzburg sein. Eisfeld sprach von einer intensiven Diskussion in den vergangenen eineinhalb Jahren. „Das Ergebnis ist eine gute Blaupause, wie man die beiden Volkshochschulen gemeinsam weiterbringen kann“, sagte Eisfeld.

