Abgemeldeter Anhänger auf öffentlichem Verkehrsgrund abgestellt

Strafe zahlen muss jemand, der in Krumbach einen Anhänger ohne Zulassung auf einer öffentlichen Verkehrsfläche abgestellt hat.

Am Freitag hat eine Streife der Polizeiinspektion Krumbach einen abgemeldeten Anhänger, abgestellt in einem Krumbacher Wohngebiet, auf öffentlichem Verkehrsgrund bemerkt. Die Person, die den Anhänger dort abgestellt hatte, erwartet nun eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit gemäß dem Bayerischen Straßen- und Wegegesetz. Die Polizei weist an dieser Stelle darauf hin, dass nicht zugelassene Fahrzeuge nicht auf öffentlichem Verkehrsgrund abgestellt werden dürfen. (AZ)