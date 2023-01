Krumbach

"Abriss des Jahres" gewählt: "Judenhaus" in Krumbach erreicht dritten Platz

Das Gebäude in der Hohlstraße in Krumbach war als Wohn- und Geschäftshaus lange im Besitz der jüdischen Familie Oettinger. Im Herbst 2022 wurde es abgerissen.

Über diese Auszeichnung kann sich Krumbach nicht freuen. Das Gebäude in der Hohlstraße ist zwar weg, doch der dritte Platz beim "kann ein Hinweis für die Zukunft sein".

Inspiriert vom "Tor des Jahres" im Fußball hat der Bayerische Landesverein für Heimatpflege auch für das Jahr 2022 den "Abriss des Jahres" gesucht. Dazu präsentierte er auf seiner Internetseite eine Auswahl von zwölf Gebäuden, unter denen der bitterste Verlust gewählt werden konnte. Bis zum 9. Januar wurde abgestimmt. Es beteiligten sich mehr als 400 Personen, die E-Mails sendeten und zumeist auch ihre Stimme abgaben, so der Verein für Heimatpflege. Einen Platz auf dem (unbeliebten) Treppchen hat das ehemalige "Judenhaus" in der Hohlstraße in Krumbach erreicht. Stolz sein kann die Stadt auf diese Auszeichnung allerdings nicht, wenn es nach dem Heimatverein geht.

