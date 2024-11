Abrocken im Roots in Krumbach mit Mission Rock‘n Roll

Icon Vergrößern Mission Rock‘n Roll im Roots in Krumbach. Foto: Christoph Sauter Icon Schließen Schließen Mission Rock‘n Roll im Roots in Krumbach. Foto: Christoph Sauter

Biker-Rock vom Feinsten bot die Band Mission Rock'n Roll am Samstagabend im Roots in Krumbach. Die Band um Sängerin Hannah heizte dem Publikum mächtig ein, das sich zahlreich amüsierte. Unser Nachtschwärmer Christoph Sauter hat die schönsten Momente in einer Bildergalerie eingefangen. https://www.augsburger-allgemeine.de/krumbach/bildergalerie-so-schoen-wars-im-roots-mit-mission-rock-n-roll-103606187