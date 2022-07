Abschied: In der Krumbacher Realschule ist die Freude groß

Die Krumbacher Realschule verabschiedet ihre Absolventinnen und Absolventen. Bürgermeister Fischer erinnert sich an seine eigene Realschulzeit vor 40 Jahren.

Abschieds-Gala in drei Teilen für die Krumbacher Realschul-Absolventen: Die Schulfamilie hatte die jungen Damen und Herren zum „Feiertag der Verabschiedung“ geladen und diesen organisiert und inszeniert mit Sektempfang des Elternbeirats im Freien, Feierstunde in der Schul-Aula und Abschlussball im Stadtsaal. Zum Stimmungsbild einer hochsommerlichen Gala passend, eröffnete das Bläserensemble mit „Sommernight Rock“ kraftvoll das Abschieds-Festival in der voll besetzten Aula der Realschule Krumbach.

„Abschiede sind Tore in neue Welten“, erklärte Realschuldirektor Rudolf Kögler. Der erfolgreiche Abschluss einer Schullaufbahn schaffe Momente, „stolz auf das Geleistete zu blicken, umso mehr, da die vergangenen Corona-Schuljahre uns allen oftmals gewaltige Anstrengungen und Herausforderungen abverlangt haben. Daher sollte ein zuversichtlicher Blick in die Zukunft nicht durch Sorge und Unsicherheit getrübt werden“.

Realschullaufbahn in Krumbach mit Tour de France verglichen

Die Tour de France nutzte Kögler zum Vergleich mit der Realschullaufbahn: Nach Qualifizierung und gemeinsamem Start gab es wohl mitunter manche Reifenpanne oder Stürze. Denen, die nicht so gut trainiert hatten, machten gar äußerst anstrengende Bergetapppen oder Gegenwind zu schaffen. Aber es gab auch Highlights: „Erfrischungen in Form gemeinsamer Aktivitäten, Erlebnisse und Fahrten, die das Gemeinschaftsgefühl stärkten“. Persönlich an die Absolventen gerichtet: „Ihr habt mit Durchhaltevermögen und fast ausnahmslos den ‚Triumphbogen’ erhobenen Hauptes umrundet und mit einem beachtlichen Resultat das Ziel erreicht“.

Jetzt stehe der Start in eine Berufsausbildung oder ein weiteres „Schulbankdrücken“ an. Fachoberschule oder Gymnasium. Auf dem weiteren Lebensweg möge Lernen nicht primär als Mühe und Last empfunden werden, vielmehr als Gewinn und Chance, Erfahrungen zu sammeln und sich immer wieder neue Bereiche zu erschließen. Unsere Gesellschaft brauche dringend junge Menschen, die sich zutrauen, neue Wege zu gehen, neue Lösungsmöglichkeiten für die Probleme unserer Zeit zu suchen.

Rückblick auf die Erfahrungen im Homeschooling

In seiner Glückwunschadresse erinnerte Bürgermeister Hubert Fischer an seine eigene Realschulzeit vor 40 Jahren. Elternbeiratsvorsitzender Stefan Gamperling wünschte in seinem Grußwort, dass es jetzt nach bestandenem Realschulabschluss gelinge, „den weiteren Weg für sich zu finden“, die sich bietenden Chancen zu nutzen. In einer launig und pointenreichen Ansprache blickte Schülersprecher Fabian Haider auf seine (persönlichen) Erfahrungen im Corona geschuldeten Homeschooling zurück.

Natürlich wurden die Leistungen der Schüler, die über das erwartbare Maß hinausgingen, in besonderer Weise gefeiert. Wie wichtig die Entwicklung von sozialen Komponenten an der Realschule ist, wurde nicht zuletzt durch die Verleihung des „Realschul-Awards“ der Raiffeisenbanken deutlich. Sabine Turek von der Raiffeisenbank Schwaben Mitte verlieh ihn an Charlotte Lachenmayer, Juliet Brill, Marie Mayr (sie engagierte sich zudem in der Schülermitverwaltung) und Linda Jutz vom Bücherei-Team für ihren außergewöhnlichen Einsatz für die Schulgemeinschaft und die Schülerbücherei; Pia Burkhard erhielt die Ehrung für ihren vorbildlichen Einsatz als Mediatorin und Streitschlichterin. Geehrt wurden außerdem die als Lerntutoren engagierten Juliet Brill, Charlotte Lachenmayer, Pia Kaiser, Marie Mayr, Emmanuel Oloyede, Samuel Böck, Tim Keller.

Mit Blumenstrauß und „Dankeschön“ vom Schulleiter ist die Schriftführerin des Elternbeirats Kollmann verabschiedet worden. Eingebunden in den „konzertanten Rahmen“, den mitreißend die Folkgruppe ("NDW Medley") und das RS-Bläserensemble („You Raise Me Up“) bildeten, gaben Klassenleiter und Schulleiter den 65 Absolventinnen und Absolventen der drei Abschlussklassen 10a, 10b und 10c deren Zeugnisse in die Hand. Randnotiz dazu: Der diesjährige Prüfungsnotenschnitt wurde mit 2,55 erreicht; zwölf Schülerinnen und Schüler schafften „eine Eins vor dem Komma“.

Die Absolventen der Realschule Krumbach

Klasse 10a: Böhm, Christoph (Salgen) / Brill, Juliet Dawn Viviane (Krumbach (Schwaben) / Dinger, Max (Breitenthal) / Farion, Lea (Deisenhausen) / Gessel, Manuel (Krumbach (Schwaben) / Gurski, Dominik (Münsterhausen) / Hafner, Johannes (Deisenhausen) / Haider, Fabian (Waltenhausen) / Höfler, Leon (Breitenthal) / Jakob, Maximilian (Krumbach (Schwaben) / Kienle, Tobias (Salgen) / Kohl, Dominik (Kettershausen) / Kollmann, Tom (Pfaffenhausen) / Kraus, Peter (Krumbach (Schwaben) / Krauß, Frida (Krumbach (Schwaben) / Lachenmayer Leja, Charlotte (Krumbach (Schwaben) / Loreth, Louis (Krumbach (Schwaben) / Schnatterer, Wolfgang (Aletshausen) / Schneider, Maximilian (Salgen) / Seitz, Markus (Breitenbrunn) / Stotz, Joseph (Krumbach (Schwaben) / Stricker, Elias (Krumbach) / Thoma, Hanna (Neuburg) / Thomas, Simon (Krumbach (Schwaben) / Weiß, Michael (Krumbach (Schwaben).

Klasse 10b: Bartenschlager, Luis (Pfaffenhausen) / Bosch, Sara (Krumbach (Schwaben) / Brandl, Miya (Krumbach (Schwaben) / Demmel, Simon (Krumbach (Schwaben) / Dubowy, Gina-Marie (Waltenhausen) / Fischer, Thomas (Krumbach (Schwaben) / Holm, Emma (Krumbach) / Horber, Julian (Krumbach) / Jutz, Linda (Ebershausen) / Kaiser, Pia (Krumbach (Schwaben) / Killer, Evita (Krumbach (Schwaben) / Kugele, Dan (Neuburg) / Leinauer, Fabian (Breitenbrunn) / Mayr, Marie (Krumbach (Schwaben) / Miller, Ronja (Krumbach (Schwaben) / Oloyede, Emmanuel (Neuburg a.d. Kammel) / Scheer, Lucas (Breitenbrunn) / Seitz, Lukas (Breitenbrunn) / Stüber, Tim (Pfaffenhausen) / Waldvogel, Selina (Breitenthal).

Klasse 10c: Adä, Ann-Katrin (Breitenthal) / Bachthaler, Sina (Breitenthal) / Benedek, Victoria (Neuburg a.d.Kammel) / Böck, Samuel (Krumbach) / Braunmiller, Nina (Pfaffenhausen) / Burkhard, Pia (Ebershausen) / Deubler, Nicole (Neuburg) / Glogger, Veronika (Neuburg) / Hergesell, Lotta (Breitenthal) / Jeckle, Lara (Aletshausen) / Jekle, Rebekka (Neuburg) / Keller, Tim (Ebershausen) / Kinder, Nastja (Krumbach (Schwaben) / Kuvulmaz, Neris (Krumbach (Schwaben)) / Ley, Leonhard (Krumbach (Schwaben) / Munding, Leonhard (Krumbach (Schwaben) / Rugel, Sebastian (Waltenhausen) / Shekari, Kousar (Krumbach (Schwaben).

Eine Eins vor dem Komma: Burkhard, Pia (10c – 1,0) / Jutz, Linda (10b – 1,0) / Keller, Tim (10c - 1,09) / Jekle, Rebekka (10c - 1,27) / Glogger, Veronika (10c - 1,55) / Mayr, Marie Sofie (10b - 1,55) / Böhm, Christoph (10a - 1,73) / Bartenschlager, Luis (10b - 1,75) / Jeckle, Lara (10c - 1,82) / Schnatterer, Wolfgang (10a - 1,82) / Kienle, Tobias (10a - 1,91) / Shekari, Kousar (10c - 1,91)