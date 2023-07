Abschiedskonzert von Stephan Barcsay: Gitarrenkunst in Reinkultur

Plus Bei seinem Abschiedskonzert von der Krumbacher Berufsfachschule für Musik zeigte sich Stefan Barcsay als Gitarrist von hohem künstlerischem Niveau.

Seit mehr als einem halben Jahrhundert fühlt sich Stefan Barcsay ganz eng mit seiner Gitarre verbunden. Nach jahrzehntelanger Konzert- und Lehrtätigkeit kann er auf eine reiche Erfahrung zurückblicken. Das spürten die Besucherinnen und Besucher, die sich zum Abschiedskonzert des beliebten Dozenten im Musiksaal der Berufsfachschule für Musik (BFSM) eingefunden hatten. Ohne Mikrofon oder Verstärkeranlage, aber mit bewundernswerten Ausdrucksmöglichkeiten seines Instruments und einem spannenden Programm zeigte sich der bescheidene Künstler als Gitarrist von hohem Niveau.

Seit rund 15 Jahren interpretiere er fast ausschließlich neue Musik und Stücke, die für ihn geschrieben wurden, verriet Barcsay und empfahl seinem Publikum: „Nur zuhören, nichts denken!“ Mit „Ricerare“ von André Herteux klang zunächst eine aus dem Barock stammende Kompositionsform durch den Raum. „Sehr kurz und wunderbar spannend“ kündigte der Künstler mehrere Stücke aus einer von Alois Bröder vertonten japanischen Kurzreimform „Haiku“ an. In den Sätzen „Ruf nach dem Fährmann“, „Auf, leicht, sanft“, „Stille“, „Mit der Kraft“ und „Der Frühling geht“ verlieh Tenor Markus Kimmich mit facettenreicher Stimme der Ausdrucksfreudigkeit des Gitarrenspiels eine besondere Intensität.