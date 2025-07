Abschlussfeier an der Staatlichen Realschule Krumbach: „Glaubt an euch und geht euren Weg“

In einem feierlichen Rahmen verabschiedete die Realschule Krumbach am vergangenen Freitag ihren Abschlussjahrgang. Die stellvertretende Landrätin Wiesmüller-Schwab überbrachte in ihren Grußworten die besten Wünsche des Landkreises und betonte die Bedeutung von Bildung für die Zukunft der jungen Erwachsenen. Ihr schloss sich Diana Gogoll, Mitglied des Elternbeirats, an, die den Absolventen Mut für die kommenden Herausforderungen zusprach und die gute Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule hervorhob. Auch Schülersprecherin Anna-Marie Mayer ließ es sich nicht nehmen, ihren Mitschülerinnen und Mitschülern emotionale Abschiedsworte mit auf den Weg zu geben und auf die gemeinsamen Jahre zurückzublicken.

Besonders bewegend war die Rede von Schulleiter Rudolf Kögler. Er verglich den erreichten Abschluss mit dem bekannten Liedtext von Mark Forsters „Wir sind groß“. Er ermunterte die Schülerinnen und Schüler, ihren eigenen Weg zu gehen und gab zu bedenken, dass auch Umwege zum Ziel führen. Realschuldirektor Kögler forderte die Absolventinnen und Absolventen dazu auf, an sich zu glauben, denn: „Ihr seid bereit für das, was kommt.“

Die Schule ist stolz auf diese jungen Erwachsenen. Die hohe Motivation und der Einsatz des Jahrgangs spiegelten sich auch in der Ehrung verdienter Schülerinnen und Schüler wider, die in den verschiedenen Gremien der Schule tätig waren. Für ihr herausragendes soziales Engagement erhielten Ina Probst, Hannah Leopold und Johanna Broll den Sozialpreis der Raiffeisenbanken, eine Auszeichnung, die ihren selbstlosen Einsatz für die Schulgemeinschaft würdigt. Die gesamte Schulgemeinschaft gratuliert allen Absolventinnen und Absolventen herzlich zu ihrem erfolgreichen Abschluss und wünscht ihnen von Herzen alles Gute und viel Erfolg für ihre Zukunft. Mögen sie die erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten nutzen, um ihren Weg zielstrebig und glücklich zu gestalten.

