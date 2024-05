Krumbach

12:00 Uhr

Absolvia 1998: Vom SKG Krumbach zum Bundesarbeitsgericht

Plus Der ehemalige SKG-Schüler Sascha Pessinger teilt Einblicke in seine Karriere von der Schulbank bis zum Richterstuhl und wirft Licht auf die Arbeitsweise der Gerichtsbarkeit.

Von Nele Mayer

Im April besuchte Sascha Pessinger das Simpert-Kraemer-Gymnasium (SKG) in Krumbach und berichtete im Rahmen einer Veranstaltung des Vereins der ehemaligen Schüler von seinem beruflichen Werdegang und seiner Tätigkeit als Richter am Bundesarbeitsgericht.

Im Anschluss zu seinem 1998 am Simpert-Kraemer Gymnasium in Krumbach absolvierten Abitur trat der vielseitig interessierte Schüler aus Oberrohr einen Zivildienst in der Ichenhauser Fachklinik an, bei dem er unter anderem in der Verwaltung tätig war. Nach diesem ersten Berührungspunkt mit der Verwaltung entschloss er sich, seinem Wunsch Rechtswissenschaften zu studieren, nachzugehen und um trotzdem währenddessen sein Interesse für Sprachen nicht aufzugeben, kombinierte er sein Studienfach mit der Fremdsprache Französisch und studierte von 1999 bis 2004 an der Uni Passau. Zwischen seinem ersten und zweiten Staatsexamen begann er ein Referendariat am Oberlandesgericht München und trat eine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Passau an, bevor er anschließend Richter am Arbeitsgericht in Passau und Regensburg war. Zudem ist er seit 2012 nun Lehrbeauftragter an der Universität Passau.

