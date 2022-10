Krumbach

18:30 Uhr

Abwasser: So sieht es in Krumbachs Kanälen aus

Plus Die Abwasserkanäle im Nordwesten von Krumbach sind in großen Teilen sanierungsbedürftig. Welche Möglichkeiten die Stadt hat.

Von Peter Bauer Artikel anhören Shape

"80 Jahre": Als dieses Stichwort im Krumbacher Bauausschuss fällt, lässt sich ahnen, wie alt doch etliche Kanalrohre in Krumbach sind. Von der Stadt werden sie mithilfe des Büros Steinbacher Consult regelmäßig kontrolliert. Dabei wurde deutlich, dass das Abwasserkanalnetz in Teilen massiv beschädigt ist. Allein für den nordwestlichen Bereich der Kernstadt muss mit Sanierungskosten in einer Höhe von rund 4,6 Millionen Euro gerechnet werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen