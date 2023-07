Achtjähriger auf Roller wird angefahren in Krumbach

Ein Bub ist am Freitagmorgen auf seinem Schulweg in der Burgauer Straße angefahren worden. Die Polizei sucht noch Zeugen für den Unfallhergang.

Verletzt worden ist ein Kind am Freitagmorgen gegen 7.25 Uhr an der Fußgängerampel auf Höhe der Maria-Hilf-Kirche in der Burgauer Straße in Krumbach. Wie die Polizei berichtet, wollte ein achtjähriger Bub mit seinem Tretroller zur Schule fahren und die Burgauer Straße an besagter Stelle überqueren. Laut der Familie hatte ein in Richtung Norden fahrender Lkw-Fahrer das Kind herübergwunken und die Ampel war dabei nicht eingeschaltet. Ein 43-jähriger Mann fuhr zeitgleich mit seinem Pkw in südliche Richtung und überholte noch einen Wagen, der schräg vor der Ampel stand, um in südliche Richtung zu fahren und sah das Kind an dem Fußgängerüberweg zu spät. Das Kind stieß mit der Motorhaube des Pkws zusammen und stürzte auf den Boden. Dabei zog sich der Junge Schürfwunden zu, so die Polizei. Da er einen Sturzhelm trug, konnten schlimmere Verletzungen vermieden werden. Das Kind kam leicht verletzt mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Ein Sachschaden entstand bei dem Verkehrsunfall laut Polizei nicht. Da es Unklarheiten bezüglich des Unfallhergangs gibt, werden Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, gebeten, sich bei der Polizei in Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden. (AZ)