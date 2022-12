Adventskonzert des Simpert-Kraemer-Gymnasiums ist ein voller Erfolg

Plus Schüler und Schülerinnen begeistern beim Adventskonzert des Simpert-Kraemer-Gymnasiums in Krumbach.

Endlich wieder ein Adventskonzert! Aus den Schülerinnen und Schülern des Simpert-Kraemer-Gymnasiums in Krumbach sprudelte die Begeisterung geradezu heraus. Auch den zahlreichen Besuchern, darunter Eltern, Geschwister, Omas und Opas, die die Stadtpfarrkirche Maria Hilf bis auf den letzten Platz füllten, war die Freude anzumerken. Ruhe und Konzentration während der anspruchsvollen und abwechslungsreichen Programmfolge und zum Schluss anhaltender Beifall belohnten Chöre, Bands und Sprecher sowie Lehrkräfte für das bewundernswerte Engagement.