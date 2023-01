Aktion "Alt gegen Neu": Nachhaltigkeit und Solidarität im Krumbacher Modehaus

Wie das Modehaus Obermeier mit einer vorweihnachtlichen Aktion Zeichen setzte.

In zweierlei Hinsicht an den Erfordernissen der Gegenwart orientiert war die vorweihnachtliche Aktion "Alt gegen Neu" des Modehauses Obermeier. Ein Zeichen für Nachhaltigkeit und Solidarität sollte diese Geschäftsidee setzen.

Zwei Wochen lang konnten Kunden dort ein gebrauchtes Kleidungsstück, gewaschen oder gereinigt, beim Kauf eines neuen in Zahlung geben. Fünf Euro erhielt der Kunde für ein Shirt, zehn Euro für eine Hose, zwanzig Euro für eine Jacke. Die abgegebene Kleidung reichte das Modehaus Obermeier kostenlos an den Rotkreuz-Laden weiter, wo gut erhaltene gebrauchte Kleidung günstig gekauft werden kann.

Nachhaltigkeit ist auch in der Modebranche möglich, sagt Brigitte Obermeier-Schober, die Geschäftsführerin des Modehauses. Qualitativ hochwertige Ware sei langlebig und auch nach längerem und häufigem Gebrauch noch gut in Form. Wer Kleidung lang selber nutze oder sie in gutem Zustand weitergebe, der handle nachhaltig. Solidarität gewinne in Zeiten rasant steigender Preise, Energieknappheit und unsicherer wirtschaftlicher Lage einen immer größeren Stellenwert.

Beim Einkaufen Gutes tun

Dass gerade in der Vorweihnachtszeit eine Aktion den Menschen helfe, die besonders mit den Folgen von Inflation und sinkenden Realeinkommen zu kämpfen hätten, freut Brigitte Obermeier-Schober. Die Aktion sei gut angenommen worden, sagt die Initiatorin. Dankbar sei sie allen Beteiligten, den Ehrenamtlichen vom Rotkreuz-Laden in Krumbach mit der Geschäftsleiterin Ulrike Eichmeister wie auch allen Kunden, die sich mit der Idee anfreunden konnten, beim Einkaufen etwas Gutes in doppeltem Sinn zu tun.