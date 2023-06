Alkoholisierter Fahrradfahrer stürzt in Krumbach und verletzt sich

Ein Fahrradfahrer ist so betrunken, dass er in Krumbach vom Zweirad stürzt und sich verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr.

Am Samstagabend gegen 20 Uhr ist ein 35-jähriger Fahrradfahrer auf der Nassauer Straße in Richtung Innenstadt gefahren und kam dabei aufgrund seiner Alkoholisierung von der Straße ab und stürzte in eine Wiese. Bei Eintreffen der Polizeibeamten konnte sich der Betroffene laut Polizei aufgrund seiner Alkoholisierung nicht mehr an den Unfallhergang erinnern. Ein Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von über zwei Promille. Aufgrund des hohen Alkoholwertes wurde bei dem Fahrradfahrer eine Blutentnahme im örtlichen Krankenhaus veranlasst. Der Betroffene erlitt durch den Sturz leichte Schürfwunden im Gesicht. Gegen den Fahrradfahrer wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (AZ)