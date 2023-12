Alle Jahre wieder: Der Redaktions-Kare und die Heimatpost der Stadt Krumbach

Heimatpost der Stadt Krumbach 2023 ist im Rathaus erhältlich

„Seit guate fuchz Jauhr scho – und no drüber naus, komm i, als dr ‚Kare’ zu Ui hoim‚ frei Haus: Die ‚Heimapost’ bring i, mit all deane G’schichtla dr’zua Haufa Bildla, und Versla, Berichtla…" So gereimt formuliert der „Redaktions-Kare“ seinen Prolog zur2023er-Ausgabe der Heimatpost der Stadt Krumbach. Eben dieser Tage hat der Rathäuslerische Schreiberling die diesjährige lokalgeschichtliche Lektüre wieder auf dem (Luft-) Postweg verschickt, adressiert an „alle liabe Freind, überall omanand“.

Eine ganz besondere Jahreschronik

Seit weit über fünf Jahrzehnten wird in der Jahreschronik Stadtgeschichte geschrieben und dokumentiert. In erster Linie und ursprünglich seit den 1960-er Jahren geschieht das mit der Intention seitens der Stadt, „ehemalige Krumbacher und Freunde der Stadt, die es in alle Welt verschlagen hat“, mit dem Geschehen in der (alten) Heimat vertraut zu bewahren. Und so erhalten auswärts wohnende Ex-Krumbacher seit 1968 (und seither alle Jahre wieder) im Dezember die Heimatpost zugeschickt. Tatsächlich geht die aktuelle 2023er-Heimatpost der Stadt Krumbach als kostenfreie Grußadresse der Stadt wieder „on tour“ an über 1600 Ehemalige in aller Herren Länder, findet ihre Leser rund um den Globus, unter anderem in Amerika, Australien, Argentinien, Brasilien, Chile, Honduras, Israel, Pakistan, den Philippinen, und natürlich weitum im europäischen Ausland. Aus des Kares fabulierender Sicht liest sich dies im gereimten Vorwort so und erweist sich als Plädoyer fürs Schwäbische.

Informativ und unterhaltsam im Schwäbischen Dialekt

„Selbst wenn Ihr im Ausland Ui hoile ver’steckt – I find von Ui jeden, der no schwätzt Dialekt. I verzähl allhui – wia mir dr Schnabel isch g’wetzt – Iatz wird im Dialekt mitanand Ur-schwäbisch g’schwätzt…" In der Heimatpost selbst, gewissermaßen einem „Brückenschlag zur Heimat“ sind informative Berichte, lokale Nachrichten und besondere Ereignisse im Jahreslauf der Stadt im zu Ende gehenden Jahr 2023 zusammen getragen und gebündelt zu Papier gebracht. Aufgelockert wird das Kompendium durch heimatgeschichtliche Rückblenden, die sich in lockerer Mischung in der Lektüre finden. Dabei empfiehlt sich das informative „Lese-Heft“ auch als unterhaltsames „Bilder-Buch“.

Dem öffentlichen Geschehen und Wirken örtlicher Vereine, Verbände und Organisationen gilt auf vielen Seiten besondere Aufmerksamkeit. Ein Gutteil des Inhalts der Heimatpost ist „Personen, Daten und aktuellen Ereignissen“ gewidmet. Darauf bezieht sich wohl auch Bürgermeister Hubert Fischer in seinem stadtväterlichen Heimatpost-Grußwort, wenn er dem Dank der Stadt Ausdruck verleiht für „herausragendes Engagement in unseren Vereinen und Organisationen“, aber auch für den Mut all jener, „die durch ihren Geschäftssinn oder Mut Investitionen und das Wirtschaftsleben insgesamt vorangebracht haben“.

Kurzum: Das Heimatpost-Büchlein ist einmal mehr ein Kaleidoskop des vielschichtigen Lokalgeschehens im Jahreslauf, geeignet zum Lesen, Schmökern und Betrachten, zum Informieren, Zurückerinnern und „Bidle agucka“. Und dann hat der mehrfach zitierte „Mundart-verliebte Redaktions-Kare zu guter letzt nach seinem einleitenden Vor-Wort ein aufmunterndes Nach-Wort für „all dia liabe Freind, überall omanand“, wenn er die geneigte Leserschar wissen lässt: "I mach iatz Schluss mit’m Schwäbisch Gedichtle, Iatz derfat Ihr schreiba a Mundart-Berichtle. Es wartet auf Uire Dialekt-Kommentare, im Rathaus dahoim – Uier Heimatpost-Kare.“ Längst haben auch die daheim gebliebenen Krumbacher die Jahreschronik als Büchlein der Heimat-Geschichte mit Heimat-Geschichten schätzen gelernt. Interessenten können die „Heimatpost 2023 der Stadt Krumbach“ ab Montag im Krumbacher Rathaus erwerben.

