Alle Jahre wieder: So startete das Krippenschauen in Krumbach

Plus Das Krumbacher Krippenschauen stellt eine schöne Tradition der Gegend dar. Bei der diesjährigen Ausstellung fällt jedoch eine Attraktion aus.

Sie erzählen von der Geburt Jesu, ganz unaufdringlich und ohne Worte: Krippen faszinieren durch ihre Liebe zum Detail. Ob eingebettet in eine Landschaft aus Moos oder vor orientalischer Kulisse - so vielfältig wie die Krippen sind auch ihre Schnitzer. Wer die Schöpfer der Krippenfiguren sind und wie das kunstvolle Handwerk ausgeübt wird, lässt sich beim traditionellen Krumbacher Krippenschauen im Mittelschwäbischen Heimatmuseum erkunden.

Die diesjährige Ausstellung geht mit dem 25-jährigen Bestehen der Krumbacher Krippenfreunde einher. Das Jubiläum ist laut Museumsleiterin Anita Roth bewusst als tragendes Motto gewählt: "Im Vordergrund der Ausstellung stehen die Schnitzer, vertreten mit ihren Krippen." Das Krippenschauen sei eine schöne Tradition, die in vielen Familien zur Weihnachtszeit dazugehöre. Bis Ende der Ausstellung rechnet die Museumsleiterin mit gut 1000 Besucherinnen und Besuchern. Die Besucherzahlen seien auch heuer stabil.