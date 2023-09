Allgäu 6 serviert Blasmusik der Spitzenklasse im Krumbacher Festzelt

Knapp vier Stunden lang überzeugen die Musiker um Berthold Schick im Festzelt in Krumbach. Auch ein elektrischer Mixer spielt mit

Tatsächlich hat sich manch einer beim Blasmusikabend am Mittwoch auf der Krumbacher Festwoche gefragt: Warum Allgäu 6, wenn es doch sieben Musiker sind, die auf der Bühne stehen? Ganz einfach: Es heißt ja auch Berthold Schick und seine Allgäu 6 und damit sind sie auch zu siebt. Und das, was die Gäste da über mehr als vier Stunden im fast voll gefüllten Festzelt präsentiert bekamen, das war wahrlich Blasmusik pur und vom Feinsten. „Freilich sind die gut, sonst wären wir doch nicht nach Krumbach gekommen“, hatten die beiden Besucherinnen aus Illertissen schon zu Beginn wissen lassen.

Allgäu 6, das sind „Boss“ Berthold Schick und Johannes Mimler an Bariton und Posaune, Herbert Hornig an der Tuba, Markus Maier am Schlagzeug sowie Reinhard Schäfer, Markus Dopfer und Franz Xaver Tradler an Trompete und Flügelhorn. Und ganz aus dem württembergischen Allgäu sind sie auch nicht alle, sondern „multikulti“, wie Schick erklärt: Sie kommen aus Vorarlberg oder aus dem Landkreis Traunstein und mit Johannes Mimler ist sogar ein Musiker aus dem gerade einmal ein paar Kilometer entfernten Aletshausen dabei.

Auch ein elektrischer Handmixer kam am Schlagzeug zum Einsatz. Foto: Peter Wieser

Also los, traditionell böhmisch, mit Ernst Mosch und den „Goldenen Trompeten“, der „Musikantenparade“ und dem „Böhmischen Herz“. Dann, bei der nächsten Nummer, da wird erst recht klar: Bei Allgäu 6 handelt es sich um Profis. Bei der Variation von Luigi Denzas „Funiculì, funiculà“, auch bekannt als das Lied vom „Toten Fisch im Wasser“, lässt Franz Xaver Tradler seine Finger dermaßen virtuos über die Solotrompete gleiten, dass die Gäste nur noch staunen. Das macht Laune, zumal Franz Xaver Tradler auch hervorragend Geschichten erzählen kann, wie von den holzhackenden Indianern in seinem Heimatort Waging am See, weil der kommende Winter so kalt werden soll. Überhaupt: Jeder einzelne, der sieben Profimusiker besticht auf exzellente Weise an seinem Instrument, genauso wie mit Solos und mit eigenen Kompositionen, wie der „Isabel Polka“ oder dem „Alphorn Ritt“, bei dem Berthold Schick zum Alphorn greift. Bei der Flügelhorn-Ballade „Lucia“, die Reinhard Schäfer seiner Tochter Lucia gewidmet hat, wird es sogar ein wenig jazzig und bei der „Trommelparade“ trommelt Schlagzeuger Markus Schäfer gar mit einem elektrischen Handmixer und gibt noch eine Zugabe obendrauf.

Die Zuschauer im Festzelt in Krumbach sind begeistert

Zum „Allgäuer Bariton Express“ geben die Baritone richtig Gas – im Allgäu sollen sie Züge ja angeblich auch noch pünktlich fahren, beim Kaiserin-Sissi-Marsch wird kräftig mitgeklatscht und bei der „Knödel-Polka“ singen die Gäste mit, dass sie genauso Knödel kochen können. Überhaupt ist es die Vielseitigkeit, mit der die sieben Musiker brillieren, wie bei den unvergessenen Bert Kaempfert-Klassikern „A Swingin‘ Safari“ und „Strangers in the Night“ oder dem James Last-Medley bekannter Melodien. „Man meint, da steht ein ganzes Orchester auf der Bühne“, sagt eine Besucherin. Knapp vier Stunden lang geht das so, mit zwei nur ganz kurzen Pausen, bis Allgäu 6 langsam ans Aufhören denkt: Erst „Am Zehentstadel“, also sozusagen der „musikalische Rausschmeißer“ und dann am Ende und weil es ja schon lange dunkel ist, die wunderschöne und gefühlvolle Polka „Guten Abend, gute Nacht“ von Alexander Stütz. Ein wunderbarer Abschluss nach einem Abend voller Schwung, Rhythmus, musikalischer Präzision und einem begeisterten Applaus der Gäste.

