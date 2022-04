Als 14 Menschen aus Krumbach in den Tod geschickt wurden

Vor 80 Jahren wurden die noch in Krumbach lebenden Juden deportiert. Unter ihnen sind auch der vierjährige Josua Goldberg und die 16-jährige Johanna Oettinger.

Er könnte heute 84 Jahre alt sein. Vielleicht würde er erzählen von einem erfüllten Leben, von seiner Familie, seinen Kindern und Enkeln. Doch Josua Goldberg durfte sein Leben nicht leben. Er wurde von den Nazis deportiert und ermordet. Im Alter von vier Jahren. Es sind auch Schicksale wie das von Josua Goldberg, die Worten wie Deportation oder Holocaust auf eine beklemmende Weise ein Gesicht geben. Vor genau 80 Jahren wurden die Juden, die damals noch in Krumbach lebten, von den Nazis umgebracht.