Als Männer und Frauen streng getrennt in der Kammel schwammen

Im Flussbad an der Kammel in Krumbach herrschten strenge Sitten. Für Frauen war ein vollständiger Strandanzug in den 30er Jahren Pflicht. Wir zeigen historische Bilder.

Sommertage – Sonnenglut. Seit Wochen zeigt sich der Sommer 2023 von seiner besten Sonnen-Seite. In Hoch-Form sozusagen. Die Quecksilbersäulen der Thermometer klettern nahezu permanent und pendeln sich auf Dauerhöhe jenseits der 30-Grad-Marke ein. Meteorologen und Klimaforscher notieren Rekord-Temperaturen in ihren Aufzeichnungen. Badeplätze – ob an Seen, Kiesweihern oder Badeanstalten haben Hochkonjunktur.

„Wasserratten“ und Sonnenbader, die sich in kühlen Fluten aalen, Strände belagern und sich auf Liegewiesen vergnügen, werden da wohl nur ein müdes Lächeln übrig haben, wenn sie von einer oberpolizeilichen Vorschrift erfahren, die das Staatsministerium des Innern für die Badesaison anno 1933 erlassen hatte und die der „Krumbacher Bote“ von Anfang Juli selbigen Jahres veröffentlichte.

