Alte Schätze sind im Krumbacher Heimatmuseum ausgestellt

Plus Die Ausstellung "Bewahre" im Krumbacher Heimatmuseum zeigt alte Schätze zehn verschiedener Sammler Was es zu sehen gibt.

Zehn Sammler stellen ihre Sammlungen in der Ausstellung "Bewahre" im Heimatmuseum Krumbach aus. Am Donnerstag war das Soft- Opening. Anita Roth, die Leiterin des Heimatmuseums, hat wegen Corona auf eine Vernissage im herkömmlichen Sinn verzichtet, und darum ein Soft –Opening veranstaltet. Von 14 Uhr bis 18 Uhr konnten die Besucher das Museum besuchen und die Sammlungen bestaunen. Anita Roth und einige der Sammler standen für ein Gespräch zur Verfügung. Zehn Sammler aus der Region stellten ihre Sammlung vor. Der Sammelleidenschaft waren keine Grenzen gesetzt.