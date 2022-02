Am Hürbener Wasserschloss wird eine Fensterscheibe eingeworfen

Bei einer beschädigten Fensterscheibe am Hürbener Wasserschloss geht die Polizei von einer vorsätzlichen Sachbeschädigung aus und bittet um Hinweise.

In der Zeit von Freitag, 13 Uhr, bis Montag, 12 Uhr, wurde am Hürbener Wasserschloss in der Karl-Mantel-Straße in Krumbach eine Fensterscheibe eingeworfen. Aufgrund der Art der Beschädigung muss laut Polizei davon ausgegangen werden, dass es sich um eine vorsätzliche Sachbeschädigung handelt.

Scheibe an Hürbener Wasserschloss laut Polizei vorsätzlich beschädigt

Der Schaden beträgt rund 100 Euro. Zeugen, welche Hinweise zu dieser Sachbeschädigung geben können, sollen sich bei der Polizei Krumbach, 08282/905111, melden. (AZ)