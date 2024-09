Am Samstag ist Tag der offenen Tür in Krumbacher Klinik

Das Krumbacher Krankenhaus öffnet am Samstag, 28. September, von 10 bis 16 Uhr die Türen für alle, die erfahren wollen, wie ein Klinikalltag abläuft, wie breit das Leistungsspektrum in einem Krankenhaus im ländlichen Raum ist und welche besonderen Herausforderungen bestehen. Interessierte können sich auch selbst als „Operateur“ versuchen – etwa in der Endoskopie oder im ambulanten OP-Saal mit Kunstknochen.

Tag der offenen Tür im Krumbacher Krankenhaus

Vor einem möglichen Tombola-Preis ist bei einer Entdeckungstour kreuz und quer durch die Klinik Krumbach der Fleiß gesetzt. An bestimmten Stationen gibt es Stempel, die auf das Programmheft, das zugleich als Orientierungshilfe dient, aufgebracht werden. Der Flyer ist unter anderem im Eingangsbereich erhältlich. Und wer eine gewisse Anzahl an Stempeln gesammelt hat, gibt in jener Eingangshalle am Empfang seinen abgestempelten Wegweiser als Nachweis ab. Unter allen „Klinik-Entdeckern“ werden ab 15 Uhr Preise verlost. Auf ein kleines Geschenk dürfen sich auch diejenigen freuen, die einen Flyer mitbringen, der in Krumbach und Umgebung und auch im Norden des Landkreises in verschiedenen Geschäften und Behörden ausgelegt ist.

Wie richtig Verbände angelegt werden, steht beim Tag der offenen Tür ebenso auf dem Programm wie fünf Vorträge der Chefärzte zwischen 11 und 16 Uhr im Untergeschoss des Krankenhauses. Partnerorganisationen wie das Bayerische Rote Kreuz und die Feuerwehr Krumbach werden die großen und kleinen Besucherinnen und Besucher ebenso informieren wie unterhalten. Auch Bauchredner Perry Paul sein Können unter Beweis stellen. Die Volkshochschule, die Gesundheitsregion plus, die Seniorenfachstelle des Landkreises und der Förderverein der Klinik Krumbach stellen neben weiteren Vereinen und Institutionen an Infoständen sich und ihre Angebote vor. Die Konferenzräume im Untergeschoss verwandeln sich in einen Spieleparcours, im dritten Stockwerk gibt es eine Bastelstation. Für die Hungrigen gibt es Gerichte von Küchenchef Robert Haider und seinem Team zu erschwinglichen Preisen. Neben einer Grillstation gibt es einen Getränkewagen.

Abschluss der Krumbacher Gesundheitswochen 2024

Eines ist auch an diesem Tag der offenen Tür wichtig, der den Abschluss der Krumbacher Gesundheitswochen bildet: Der Krankenhausbetrieb läuft natürlich ganz normal weiter. Die Klinikleitung bittet deshalb schon jetzt darum, auf die Patientinnen und Patienten Rücksicht zu nehmen. Stationsbereiche sind in aller Regel nicht zugänglich. Sollte das Wetter nicht so mitspielen wie erwünscht: Der überwiegende Anteil der Stationen befindet sich im Inneren der Klinik.

Die Parkplätze an der Klinik selbst sind begrenzt. Die Stadt stellt für den Tag der offenen Tür aber Parkplätze am Freibad zur Verfügung. Außerdem können Parkmöglichkeiten auf dem großen Platz beim Stadtsaal genutzt werden. (AZ)