An der Brust berührt: Mann belästigt 14-Jährige in Krumbach

Zwei 14-jährige Mädchen waren am Krumbacher Bahnhof unterwegs, als sie von einem Mann belästigt wurden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Unbekannter hat nördlich vom Krumbacher Bahnhof am Donnerstagabend gegen 19.10 Uhr ein vierzehnjähriges Mädchen belästigt und es unsittlich an der Brust berührt. Der Mann sprach laut Polizei zwei 14-jährige Mädchen an, die zu Fuß unterwegs waren, und fasste eines der beiden nach einem kurzen Gespräch an. Die Mädchen liefen daraufhin in Richtung des Bahnhofes davon.

Polizei sucht nach dem Mann, der das Mädchen in Krumbach belästigt hat

Der Mann war kurz danach verschwunden. Der vermutlich 25- bis 30-Jährige hatte eine normale Figur, einen Dreitagebart, ein ungepflegtes Erscheinungsbild und trug eine graue Jogginghose sowie ein dunkles T-Shirt. Die Polizeiinspektion Krumbach bittet telefonisch unter 08282/905-0. um Zeugenhinweise. (AZ)