"Spielzialist": An die Arbeit, und zwar im Spiel

Plus Diese Woche wird gearbeitet: Der Spielzialist stellt das beliebte Workerplacement-Genre vor. Wie das Spiel funktioniert.

Vergangene Woche haben wir an dieser Stelle Everdell kennengelernt - nicht nur ein wunderschönes Spiel mit beeindruckender Tischpräsenz, sondern auch ein spielerisch interessantes Workerplacement-Erlebnis. Eine Mechanik, deren Übersetzung darauf hinweist, worum es geht: Arbeiter einsetzen. Häufig nutzen wir einen bestimmten Vorrat an Holzfiguren (Meeple), die wir auf dem Spielplan auf bestimmten Feldern platzieren. Abhängig vom Feld, lösen wir eine Aktion aus oder bekommen Ressourcen wie Holz, Stein oder Geld. Glück spielt dabei eine untergeordnete Rolle - gefragt ist eine gute Planung mit Weitblick. Beides typische Merkmale sogenannter Euro-Games – anspruchsvolleren Brettspielen, die sich thematisch oft mit Themen wie Mittelalter, Landwirtschaft oder Besiedlung befassen.