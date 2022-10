Andreas Langer liest in Krumbach über die Kunst des Versteckens

Andreas Langer liest beim Literaturherbst aus seinem Kinderbuch vor und bezieht die Kinder mit ein. Das kommt gut an.

„Die Schule der Schatten“ ist eine Geschichte über eine Schule, die gut getarnt, als Bauernhof, in den Bergen liegt. Hier erteilt der weise Lehrmeister Sensei Okuse Schülern Ninja-Unterricht. Die Schüler sollen lernen Schatten zu werden. Die Geschichte handelt von vier Kindern, Nori, Tenzo, Ryu mit Hund Bax und Asa, dem einzigen Mädchen. Sie sollen lernen, wie man sich unsichtbar bewegt und anschleicht.

Andreas Langer schreibt schon seit einigen Jahren erfolgreich Kinderbücher. Er ist in Krumbach geboren und aufgewachsen. Heute noch lebt er mit seiner Frau und seinen drei Kindern in Krumbach. Er ist 41 Jahre alt und arbeitete 16 Jahre in Krumbach bei der örtlichen Zeitung. Zur Zeit arbeitet er im Amt für ländliche Entwicklung in Teilzeit in der Öffentlichkeitsarbeit. Lesen und Basketball sind seine Hobbys.

Die Kinder müssen während der Lesung mitdenken

Die Lesung für seine Bücher „Schule der Schatten“, es gibt auch einen zweiten Band, fand in der Krumbacher Bücherei am Samstagnachmittag statt. Birgit Fleiner, die Leiterin der Bücherei, lud den Autor im Rahmen des Literaturherbstes in die Bibliothek ein. Die Kinder erschienen zahlreich und ließen sich von Langer in das geheimnisvolle Haus entführen. Andreas Langer hat drei Kinder, das älteste Kind ist im Alter passend für die Lektüre. So hat der Autor viel Verständnis für Kinder und weiß sie zu begeistern. Er liest nicht nur einfach vor, sondern bezieht die Kinder mit ein. In der Schule lernen die Kinder, wie man ein Ninja wird. Man muss leise sich an seine Feinde anschleichen. Zum Beispiel hat er mehrere Möglichkeiten vorgegeben , wie Laub, Kies oder Gras. Jetzt sollen die Kinder überlegen, worauf man am besten schleichen kann. Ganz konzentriert geht es dann los. Den Körper angespannt, die Augen schauen überall umher, die Kinder sind voll bei der Sache. Alle sind sich einig, auf Grasboden ist es am besten. Was müssen die Ninja noch können?

Leise sein, unsichtbar, Körperbeherrschung und Ehrhaftigkeit. Andreas Langer erklärt an Hand eines Fotos die Waffen der Ninja, Wurfsterne, Schießpulver, Seile zum Klettern und vieles mehr. Auch Reitunterricht gehört zur Ausbildung. Da passiert ein Unglück, der Pferdehändler Kuro wird entführt und festgehalten. Die Ninja-Schüler können ihn aber zum Glück befreien. Es geht spannend zu, abenteuerlich und auch spannend wird es im zweiten Teil in der „Schule der Schatten“. Darin geht es um Flusspiraten und wie man unter Wasser mit Hilfe eines Bambusrohrs überleben kann. Wer Genaues darüber wissen will, muss das Buch natürlich lesen.

Lesen Sie dazu auch