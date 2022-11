Angeblicher Sohn bringt 53-Jährigen um 2000 Euro

Weil sein Sohn 2000 Euro braucht, überweist ein Mann Geld an ein deutsches Konto. Als er merkt, dass er betrogen wurde, ist es zu spät.

Ein 53-Jähriger aus dem Raum Krumbach ist auf einen Betrüger auf dem Messengerdienst WhatsApp reingefallen und hat 2000 Euro an einen Betrüger überwiesen. Sein angeblicher Sohn schrieb ihn an, dass er eine neue Nummer habe, und schrieb später, sein Handy sei ins Wasser gefallen. Deshalb bat er den Mann, eine Sofortüberweisung zu tätigen. Der Mann wurde misstrauisch und bat um einen Rückruf seines angeblichen Kindes. Der Betrüger erklärte mit mehreren Ausreden, nicht telefonieren zu können. Der Mann überwies den Betrag an ein deutsches Bankkonto.

Kurz darauf klärte sich der Betrug auf, aber da war es zu spät. Laut Polizei wurde das Geld bereits 15 Minuten nach der Überweisung von einem Bankautomaten in Deutschland abgehoben. Die Polizei versucht derzeit, den Kontoinhaber zu ermitteln und rät grundsätzlich zur Wachsamkeit bei Nachrichten, die mit einer Änderung von Kontaktdaten in Zusammenhang stehen. Sollte kurze Zeit später eine Aufforderung zu einer Überweisung übersandt werden, so sei von einem Betrug auszugehen. (AZ)