Krumbach

vor 17 Min.

Anklage wegen versuchten Mordes: Fremdenfeindlicher Angriff in Krumbach?

Plus Ein 34-Jähriger aus dem Landkreis Günzburg muss sich vor dem Memminger Landgericht verantworten. Er soll versucht haben, einen Mann mit Migrationshintergrund zu töten.

Von Oliver Wolff Artikel anhören Shape

Die ursprüngliche Polizeimeldung liest sich zusammengefasst gar nicht so dramatisch: Betrunkene Männer prügelten sich Ende August 2022 nachts in Krumbach nach einem Streit. Zwei flogen durch eine Schaufensterscheibe, einer von ihnen wird schwer verletzt. Eine Taxifahrerin habe erst durch Hupen, dann durch Schreie davon abgehalten, weiter auf einen der Männer einzuschlagen. Nun kommt der Fall vor Gericht, doch überraschend nicht vors Amtsgericht. Die Staatsanwaltschaft stuft nämlich die Tat als versuchten Mord ein, ein fremdenfeindlicher Hintergrund beim Täter ist nicht auszuschließen. Am Montag, 2. Oktober, beginnt der Prozess im Landgericht Memmingen. Zehn Verhandlungstage sind angesetzt.

Erst Hitlergruß, dann unzählige Faustschläge mit voller Wucht

Angeklagt ist ein 34-jähriger deutscher Staatsbürger aus dem Landkreis Günzburg. Seit Ende Dezember 2022, also fast vier Monate nach der Tat, befindet er sich in Untersuchungshaft. Laut Anklage der Staatsanwaltschaft soll der Mann vor der Gewalttat zusammen mit mindestens einer weiteren Person vor einer Bar in Krumbach den sogenannten Hitlergruß gezeigt haben. Zeugen sollen das bestätigen können. Etwa zwei Stunden später soll der Angeschuldigte auf zwei Bürger mit Migrationshintergrund getroffen sein, dabei sollen wechselseitig Beleidigungen gefallen sein. Es entwickelte sich ein Streit, der in eine Schlägerei überging. Der mittlerweile 34-Jährige soll gegen einen der beiden Kontrahenten mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, auch als dieser bereits am Boden lag. Einem Zeugen soll es dann gelungen sein, den Angeschuldigten von seinem Opfer zu trennen. Doch damit nicht genug.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen