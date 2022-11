Anlagebetrug: Senior überweist 12.000 Euro

Statt in Kryptowährung "angelegtes" Geld wieder zubekommen, sollten nochmals hohe Gebühren bezahlt werden. Ein Senior hatte das Nachsehen.

Auf eine Betrugsmasche hereingefallen ist ein Mann in Krumbach. Wie die Polizei berichtet, erstattete der 80-Jährige am Freitagnachmittag eine Betrugsanzeige. Er überwies einer Firma, die versprach, das eingezahlte Geld in Kryptowährung anzulegen, eine Summe von rund 12.000 Euro.

Erst als der Mann einen Teil des Geldes ausbezahlt haben wollte, fiel ihm die Betrugsmasche auf, denn er sollte noch einmal eine hohe vierstellige Summe an Gebühren überweisen. (AZ)