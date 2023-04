Krumbach

17:30 Uhr

Anmut und Grazie unter der Zirkuskuppel in Krumbach

Zirkusbesitzer André Kaiser mit seiner Pferdedressur in Krumbach in der Zirkusmanege.

Plus Mit beeindruckenden Tier-Dressuren, atemberaubender Akrobatik und lustigen Clownerien zieht der Circus Alessio sein Publikum in Krumbach in Bann.

Von Elisabeth Schmid

Endlich wieder ein Zirkus in Krumbach. Auf der Stadtsaalwiese gastiert derzeit der Circus Alessio. Mit seinem vielseitigen, buntem Programm bietet der Familienzirkus spannende Unterhaltung für Besucherinnen und Besucher an den Ostertagen. Etwa 900 Gäste haben im Zelt Platz. Leider sind nicht so viele Gäste zur Premiere gekommen, was schade ist angesichts des Programms.

Der Zirkus hat seinen Heimatsitz in Dillingen an der Donau und ist zum ersten Mal in der Kammelstadt Krumbach. André und Tina Kaiser sind die Besitzer des Zirkus', den es seit sechs Jahren gibt. Genauso alt ist der Sohn des Ehepaars – Alessio. Und nach ihm haben sie ihren Zirkus genannt. Auch der kleine Alessio ist schon dabei und gibt seinen Einstand als Artist und Clown. Die Dillinger Familie führt die Artistentradition bereits in der neunten Generation fort.

