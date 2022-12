Anne Lutz ist beim Vorlesewettbewerb an der Realschule Krumbach erfolgreich

Wie die Aktion in der Krumbacher Realschule ablief und mit welchem Entscheid es jetzt weitergeht.

Die Stiftung Buchkultur und Leseförderung hatte wie jedes Jahr zur Teilnahme am Vorlesewettbewerb der Sechstklässlerinnen und Sechstklässler aufgerufen. In der entspannten Atmosphäre der Schülerbücherei durften an der Realschule Krumbach drei Mädchen und drei Jungen – die beiden Gewinner in den jeweiligen Klassen – zeigen, was sie können.

Die fünfköpfige Jury hatte die schwierige Aufgabe, aus dem Kreis dieser Vorlesetalente die oder den Besten auszuwählen. Die Schülerinnen und Schüler durften zunächst ein selbstgewähltes Buch präsentieren und einen vorbereiteten Ausschnitt vorlesen. Die Themen der Bücher waren sehr vielfältig, heißt es in der Mitteilung der Realschule Krumbach. Es war alles dabei, was das Lesevergnügen ausmacht: Witziges, Amüsantes, Spannendes, Rätselhaftes, Magisches und Fantastisches. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lasen aus „Wie man seine Lehrer erzieht“ von Pete Johnson (Noah Fahrenschon, 6 a), „Sam Fox, Extreme Adventures“ von Justin D‘Ath (Lukas Weber, 6 a), „Die Zeitdetektive: Kleopatra und der Biss der Cobra“ von Fabian Lenk (Jakob Dümmler, 6 b), „Die drei !!!, 1, 2, 3 Voll verliebt!“ von Maja von Vogel und Henriette Wich (Johanna Kalbas, 6 b), „Das magische Tagebuch“ von Astrid Nagel (Carmen Glogger, 6 c) und „Die Schule der magischen Tiere“ von Margit Auer (Anne Lutz, 6 c).

Die Kinder mussten beim Vorlesewettbewerb dann einen fremden Text lesen

Anschließend bekamen die Kinder einen fremden Text („Drachen zähmen leicht gemacht“ von Cressida Cowell) vorgelegt, um daraus zu lesen. Wie auch beim vorbereiteten Auszug war ein Kriterium der Bewertung das sichere und flüssige Lesen mit deutlicher Aussprache und ein angemessenes Tempo. Die Stimmung des Geschehens sollte durch eine sinngemäße Betonung und eine entsprechende Stimmlage vermittelt werden. Keine leichte Aufgabe also. Auch an diese Herausforderung gingen die jungen Leser*innen souverän, konzentriert und mit viel Spaß an der Sache heran. Alle erhielten für ihre Leistung jeweils einen Buchpreis. Anne Lutz wurde schließlich erste Siegerin und darf im Februar beim Kreisentscheid antreten. (AZ)