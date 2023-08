Ape in Krumbach aufgebrochen und beschmiert

Unbekannte haben in Krumbach eine ein der Burgauer Straße geparkte Ape aufgebrochen und beschmiert. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von Freitag, 14 Uhr, bis Sonntag, 9.20 Uhr, ist in Krumbach eine sogenannte Ape durch einen unbekannten Täter aufgebrochen und durch Schmierereien sowohl im Innen- als auch Außenbereich beschädigt worden. Die Ape stand zur Tatzeit ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Burgauer Straße geparkt. Den Schaden gibt die Polizei mit rund 600 Euro an. Zeugen, welche Hinweise zu dieser Sachbeschädigung geben können, sollen sich bei der PI Krumbach unter der Telefonnummer 08282/ 905-111 melden. (AZ)