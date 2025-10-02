Apfelspenden für die gesunde Pause. Alle packten fleißig mit an und am Ende kamen 300 kg Äpfel zusammen, die in der Mosterei Ebershausen zu Apfelsaft verarbeitet werden konnten. Das Team der „gesunden Pause“ an der Grundschule Krumbach hatte eine Apfelspendenaktion ins Leben gerufen, um im Sinne der gesunden und nachhaltigen Ernährung den Kindern der Grundschule Krumbach das ganze Jahr über Saft anbieten zu können. Am Ende wurden 195 Liter Apfelsaft produziert, von denen das Pressen von 100 Litern der Obst- und Gartenbauverein Ebershausen spendete und der Rest vom Elternbeirat der Grundschule übernommen wird. Die Grundschule Krumbach dankt allen fleißigen Sammlern und Spendern sowie allen Beteiligten.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!