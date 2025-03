Architekturwettbewerb für Wohngebiet „Am Johannisbrunnen“ ist entschieden

Im Rahmen einer Jurysitzung wurden nun die Preisträger des Architekturwettbewerbs für eine Neubebauung und Neugestaltung des Gebiets in Krumbachs Norden, Am Johannisbrunnen und Kammelweg, gekürt. Die Siegerbeiträge werden nun öffentlich gezeigt, teilt die Baugenossenschaft Krumbach in einer Pressemitteilung mit. Der in die Jahre gekommene Bestand an Gebäuden soll wie berichtet an dieser Stelle zurückgebaut werden, durch Nachverdichtung mit qualitativ hochwertigen Wohngebäuden sollen bezahlbare Wohnungen in Krumbach entstehen.

Die Wettbewerbsteilnehmer hatten nach Angaben der Baugenossenschaft Krumbach unter anderem die Vorgabe, in ihrem Entwurf einen Mix aus Zwei- bis Fünfzimmerwohnungen vorzusehen. Auch gemeinschaftliche Räume sollten berücksichtigt werden, ebenso wurde großer Wert auf die Planung von hochwertigen Freianlagen gelegt und eine hohe Wirtschaftlichkeit in allen Bereichen verlangt. Zur Teilnahme am Wettbewerb hatten sich 111 Architekturbüros zusammen mit jeweils einem Büro für Landschaftsarchitektur beworben. 18 Arbeiten standen am Ende zur Beurteilung.

Icon Vergrößern Diese Visualisierung eigt, wie das Wohngebiet einmal aussehen könnte. Foto: (Auernhammer Wohlrab Architekur) Icon Schließen Schließen Diese Visualisierung eigt, wie das Wohngebiet einmal aussehen könnte. Foto: (Auernhammer Wohlrab Architekur)

Die Jury entschied jeweils einstimmig. Den ersten Preis erhielt das Büro Auernhammer Wohlrab Architektur mit OTTL.LA Landschaftsarchitekten (beide München). Platz zwei ging an Diezinger Architekten, Eichstätt, mit Landschaftsarchitekturbüro Lohde, Fürstenfeldbruck. Den dritten Preis vergab die Jury an Tobias Pretscher/Schürmann Dettinger Architekten, München, mit Valentien + Valentien Landschaftsarchitekten, Weßling. Außerdem gab es noch Anerkennungen für weitere Entwürfe.

Der Gewinnerentwurf schlägt zwei unabhängig voneinander realisierbare „Wohnhöfe“ vor. Hier entstehen neben halb privaten Innenhofbereichen mit gemeinschaftlich nutzbaren Flächen auch qualitativ hochwertige, öffentlich nutzbare Freianlagen. In beiden Gebäudekomplexen könnten insgesamt 124 Wohnungen entstehen, die von den Innenhöfen aus teils über Laubengänge, teils durch im Gebäude liegende Treppenhäuser erschlossen werden. In einem halb versenkten Sockelbereich werden die benötigten Stellplätze für Autos und Lagerräume für die Bewohner nachgewiesen.

Dieter Behrends, Aufsichtsratsvorsitzender der Baugenossenschaft Krumbach, und Stadtbaumeister Tobias Handel lobten die Entscheidungen des Gremiums: „Der Architektenwettbewerb hat hervorragende Ergebnisse gebracht. Die Entwürfe entsprechen voll und ganz den Anforderungen für nachhaltiges Wohnen. Besonders die Preisträger vereinen auf vorbildliche Weise Funktionalität und Ökologie. Die Gebäude werden optimale Lebensbedingungen für zukünftige Mieter bieten.“

Die eingereichten Wettbewerbsarbeiten sind ab sofort bis einschließlich 25. März im Rathaus der Stadt Krumbach zu den üblichen Öffnungszeiten öffentlich ausgestellt. (AZ)