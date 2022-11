Krumbach

Labortechnisches Gutachten soll neue Erkenntnisse zur Brandstiftung bringen

Die Unterkunft in der Luitpoldstraße in Krumbach. Von außen sind kaum Beschädigungen zu erkennen. Im Haus breitete sich jedoch dichter Rauch aus.

Plus Nach dem Brand der Gemeinschaftsunterkunft in der Krumbacher Luitpoldstraße dürfen die Bewohner noch immer nicht zurück. Warum die Ermittler von Brandstiftung ausgehen.

Von Sophia Huber

Knapp zwei Wochen ist es her, als es in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Luitpoldstraße in Krumbach gebrannt hat. Gegen 21.10 Uhr soll ein Feuer im Keller des Wohnhauses ausgebrochen sein, die männlichen Bewohner flüchteten teils durch die Fenster nach draußen. Ausgelöst wurden die Flammen und der Rauch durch Kleidung, die von "einer unbekannten Täterschaft", so die Polizei, angezündet worden war.

