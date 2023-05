Krumbach/Attenhausen

Bei Attenhausen wird ein Abstellplatz für Wohnmobile eingerichtet

Plus Im ehemaligen Country-House in Attenhausen sollen Wohnmobile unterkommen. Wie die Planungen südlich des Krumbacher Ortsteils konkret aussehen.

Früher wurde in der Attenhauser Traglufthalle Tennis gespielt und in der daneben liegenden Diskothek getanzt. Das damalige "Country-House" im Süden des Krumbacher Ortsteils Attenhausen war in den 1980er-Jahren in der Region sehr bekannt und als Tanzlokal beliebt, bis es für immer seine Türen schloss. Jetzt sollen dort in einer Halle Abstellplätze für Wohnmobile/Wohnwagen entstehen.

Nach der jüngsten Stadtratssitzung ist das Planungsverfahren einen Schritt weiter. Nach der Schließung des "Country-House" verfiel das Gelände zunächst gewissermaßen in einen Dornröschenschlaf. Aber seit dem Jahr 2010 werden in diesem Bereich Brennholz, Holzbriketts und Hackschnitzel aufbereitet und vertrieben. Vor einiger Zeit beantragten die Betreiber, als weiteren Geschäftszweig Stellplätze für Wohnmobile/Wohnwagen in einer Halle einrichten zu können.

